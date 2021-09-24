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В Бурятии выбрали лучшие приёмные семьи

В Бурятии выбрали лучшие приёмные семьи
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемонию награждения проведут 28 сентября

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Приёмная семья – 2021». В этом году в конкурсе участвовали семьи из 12 районов республики.

По итогам работы жюри, в которое вошли представители министерства соцзащиты Бурятии и общественных организаций, были определены победители.
В номинации «Семья – источник вдохновения» победила приёмная семья Дьячек Фёдора Валерьевича (Прибайкальский район).
Номинацию «Семейная мастерская» выиграла приёмная семья Трикоз Валентины Сафроновны (Прибайкальский район).
Победа в номинации «Рецепт семейного счастья» досталась приёмной семье Левченко Елены Валентиновны (Северобайкальский район).
В номинации «Я и моя спортивная семья» лидером стала приёмная семья Зайцевой Елены Михайловны (Кяхтинский район).
В номинации «Родники семейных традиций» победу праздновала приёмная семья Мисюркеевой Нины Евгеньевны (Курумканский район).
Номинация «Делюсь своими секретами» покорилась приёмной семье Жаркой Ирины Александровны (Кяхтинский район).
В упорной борьбе гран-при завоевала приёмная семья Гармаевой Валентины Зориктуевны (Курумканский район).

Все семьи - победители конкурса будут награждены дипломами победителей, а также ценными призами. Церемония награждения, которую проведёт министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, состоится 28 сентября в режиме видеоконференцсвязи.

- Хочется отметить, что подготовка семей осуществлялась при непосредственном участии служб сопровождения приёмных семей. В связи с этим выражаем слова благодарности службам Курумканского центра социальной помощи семье и детям; центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый»; Северобайкальского социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних и Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, – сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

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