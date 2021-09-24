На озере проводятся монгольско-российские учения по выявлению местонахождений затонувшей техники
В Монголии продолжаются подготовительные работы по поднятию затонувших в озере Хубсугул транспортных средств и техники. Мероприятия проводятся главным управлением по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) в сотрудничестве с российским поисково-спасательным отрядом.
В рамках этих работ ведутся технические учения по распознанию и выявлению местонахождения инородных предметов на дне озера. По информации ГУЧС, спасатели двух стран проводят совместное погружение на дно озера для обнаружения транспортных средств посредством специального оборудования. Работы продлятся до 27 сентября, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, в конце прошлого года министерству окружающей среды Монголии было поручено принять меры для поднятия затонувшего транспорта со дна Хубсугула. С середины прошлого века в водах озера затонуло более 50 бензовозов.
На дне Хубсугула ищут затонувшие транспортные средства
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Старый мост был признан аварийным
Отобранные кандидаты заключат контракт с министерством обороны
Соревнования по всестилевому каратэ проходили в Краснодарском крае
Заявление о получении или возврате набора социальных услуг можно подать до 1 октября
Заказник расположен в Северо-Байкальском районе на северо-восточном побережье Байкала
Мероприятие планируется провести онлайн в ноябре
Церемонию награждения проведут 28 сентября
После проведения исследований планируется приступить к ликвидации последствий деятельности Джидакомбината
В Крыму состоялись ветеранские соревнования по настольному теннису
Одно из сокровищ бурятских недр – нефрит – окружено не только аурой красоты и таинственности, как древний артефакт. Из-за своей уникальности нефрит привлекает массу нечистых на руку дельцов, готовых ради незаконной добычи этого ценного минерала пойти на преступление
Вероника Чумикова вошла в состав сборной России по женской борьбе
Они направлены пострадавшим от паводка жителям Кяхтинского и Тарбагатайского районов
Мероприятие состоится в городе Бабушкин
«Самовольщикам» грозит уголовная ответственность, но есть исключения
Лучший борец получил барашка