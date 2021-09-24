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На дне Хубсугула ищут затонувшие транспортные средства

На дне Хубсугула ищут затонувшие транспортные средства
Общество,  Фото:pixabay.com
На озере проводятся монгольско-российские учения по выявлению местонахождений затонувшей техники

В Монголии продолжаются подготовительные работы по поднятию затонувших в озере Хубсугул транспортных средств и техники. Мероприятия проводятся главным управлением по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) в сотрудничестве с российским поисково-спасательным отрядом.

В рамках этих работ ведутся технические учения по распознанию и выявлению местонахождения инородных предметов на дне озера. По информации ГУЧС, спасатели двух стран проводят совместное погружение на дно озера для обнаружения транспортных средств посредством специального оборудования. Работы продлятся до 27 сентября, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, в конце прошлого года министерству окружающей среды Монголии было поручено принять меры для поднятия затонувшего транспорта со дна Хубсугула. С середины прошлого века в водах озера затонуло более 50 бензовозов.
Хубсугул Монголия озеро учения транспорт экология

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