Соревнования по всестилевому каратэ проходили в Краснодарском крае
Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на чемпионате России по всестилевому каратэ, который с 18 по 20 сентября проходил в Анапе. В соревнованиях приняли участие более 320 бойцов из различных регионов страны.
Артём Ашуров и Геннадий Голубчиков одержали победу в бункай-ката. Александр Трусов стал серебряным призёром в двоеборье.
Каратисты тренируются в спортивном клубе «Фудо-джитсу» под руководством Петра Неупокоева. Эти спортсмены прошли отбор на чемпионат мира по всестилевому каратэ, который состоится в Турции в середине ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские каратисты завоевали медали чемпионата России
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