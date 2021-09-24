Иркутские каратисты завоевали медали чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования по всестилевому каратэ проходили в Краснодарском крае



Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на чемпионате России по всестилевому каратэ, который с 18 по 20 сентября проходил в Анапе. В соревнованиях приняли участие более 320 бойцов из различных регионов страны.



Артём Ашуров и Геннадий Голубчиков одержали победу в бункай-ката. Александр Трусов стал серебряным призёром в двоеборье.



Каратисты тренируются в спортивном клубе «Фудо-джитсу» под руководством Петра Неупокоева. Эти спортсмены прошли отбор на чемпионат мира по всестилевому каратэ, который состоится в Турции в середине ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

