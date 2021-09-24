Бурятия получит 25 млн рублей на модельные библиотеки

Обновят три районные библиотеки



Бурятия получит 25 млн рублей на три модельные библиотеки. Деньги поступят в 2022 году. О победе в конкурсе на своей странице в Facebook сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева.



- Ураааааа! Мы снова выиграли в конкурсе на модельные библиотеки!!! В 2022 году получим 25 млн на три библиотеки!!! - написала Соелма Дагаева.



По её словам, по 10 млн рублей получат Баргузинская и Кабанская межпоселенческие библиотеки. Также финансирование получит сельская библиотека села Хойтобэе Иволгинского района.



- В конкурсе участвовало 82 региона и более 400 библиотек. Поздравляю Кабанский, Баргузинский и Иволгинский районы!!! – заключила министр.





