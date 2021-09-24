Обновят три районные библиотеки
Бурятия получит 25 млн рублей на три модельные библиотеки. Деньги поступят в 2022 году. О победе в конкурсе на своей странице в Facebook сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева.
- Ураааааа! Мы снова выиграли в конкурсе на модельные библиотеки!!! В 2022 году получим 25 млн на три библиотеки!!! - написала Соелма Дагаева.
По её словам, по 10 млн рублей получат Баргузинская и Кабанская межпоселенческие библиотеки. Также финансирование получит сельская библиотека села Хойтобэе Иволгинского района.
- В конкурсе участвовало 82 региона и более 400 библиотек. Поздравляю Кабанский, Баргузинский и Иволгинский районы!!! – заключила министр.
Бурятия получит 25 млн рублей на модельные библиотеки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обновят три районные библиотеки
Мужчина предстал перед судом
Мужчина продал наркотическое средство своему знакомому
Приём заявок уже стартовал
Выбрать имя было трудной задачей для сотрудников «Заповедного Подлеморья»
Заявки принимаются до 10 октября
В Улан-Удэ возможен дождь
Совместному учению «Селенга», в котором участвуют военные из Бурятии и Монголии, в этом году придаётся особое значение
В республике состоится очередной театральный фестиваль-конкурс эвенков
В планах проведение межрегионального слёта волонтёрских организаций
В регионе проведут масштабный фестиваль «Сияние России» и отметят годовщину основания области
Работы завершат в конце ноября этого года
В этот день пройдут торжественные митинги и уроки мужества
Улан-удэнские депутаты познакомились с жителем Бурятии, занимающимся поиском пропавших на войне солдат
Баир Цырендашиев всё свое свободное время и деньги тратит на то, чтобы сохранить память о бойцах из Бурятии
При разработке пособия учитывались местные диалектные особенности