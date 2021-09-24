Мужчина предстал перед судом
Жительница Окинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением об оскорблении.
Установлено, что в августе 45-летний мужчина по телефону, а затем воочию, находясь в общественном месте, оскорбил женщину, употребив слова грубой нецензурной брани. Тем самым он унизил её честь и достоинство.
В отношении мужчины возбуждены два административных дела за оскорбление.
- Мировым судьёй судебного участка Окинского района правонарушитель за каждый факт оскорбления привлечён к административной ответственности в виде штрафов на сумму шесть тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии поплатился за оскорбление женщины
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