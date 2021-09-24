Житель Бурятии поплатился за оскорбление женщины

Мужчина предстал перед судом



Жительница Окинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением об оскорблении.



Установлено, что в августе 45-летний мужчина по телефону, а затем воочию, находясь в общественном месте, оскорбил женщину, употребив слова грубой нецензурной брани. Тем самым он унизил её честь и достоинство.



В отношении мужчины возбуждены два административных дела за оскорбление.



- Мировым судьёй судебного участка Окинского района правонарушитель за каждый факт оскорбления привлечён к административной ответственности в виде штрафов на сумму шесть тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

