Житель Бурятии получил «условку» за продажу гашиша

Мужчина продал наркотическое средство своему знакомому



53-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.



В судебном заседании установлено, что мужчина, решив заработать на продаже наркотических средств, собрал дикорастущую коноплю, изготовил гашиш в крупном размере, после чего продал его за 1500 рублей своему знакомому.



- Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда вступило в законную силу.

