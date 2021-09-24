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Житель Бурятии получил «условку» за продажу гашиша

Житель Бурятии получил «условку» за продажу гашиша
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина продал наркотическое средство своему знакомому

53-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что мужчина, решив заработать на продаже наркотических средств, собрал дикорастущую коноплю, изготовил гашиш в крупном размере, после чего продал его за 1500 рублей своему знакомому.

- Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решение суда вступило в законную силу.
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