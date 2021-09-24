Житель Бурятии получил «условку» за продажу гашиша

Мужчина продал наркотическое средство своему знакомому
53-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.
В судебном заседании установлено, что мужчина, решив заработать на продаже наркотических средств, собрал дикорастущую коноплю, изготовил гашиш в крупном размере, после чего продал его за 1500 рублей своему знакомому.
- Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
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