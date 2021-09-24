В Бурятии ожидается переменная облачность

В Улан-Удэ возможен дождь



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Утром местами туманы.



Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +13,+18, местами +8,+13.



В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +15,+17.





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