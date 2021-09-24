В Улан-Удэ возможен дождь
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Утром местами туманы.
Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +13,+18, местами +8,+13.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +15,+17.
В Бурятии ожидается переменная облачность
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Совместному учению «Селенга», в котором участвуют военные из Бурятии и Монголии, в этом году придаётся особое значение
В республике состоится очередной театральный фестиваль-конкурс эвенков
В планах проведение межрегионального слёта волонтёрских организаций
В регионе проведут масштабный фестиваль «Сияние России» и отметят годовщину основания области
Работы завершат в конце ноября этого года
В этот день пройдут торжественные митинги и уроки мужества
Улан-удэнские депутаты познакомились с жителем Бурятии, занимающимся поиском пропавших на войне солдат
Баир Цырендашиев всё свое свободное время и деньги тратит на то, чтобы сохранить память о бойцах из Бурятии
При разработке пособия учитывались местные диалектные особенности
Школьникам и детсадовцам покажут мир современных технологий
Ремонт хирургического и родильного отделений завершается и в Еравне
Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла городской отдел здравоохранения
Заявки принимаются до 18 октября
Для это власти Забайкалья закупят боксёрский ринг, отвечающий требованиям соревнований
Их размер стал больше в два раза
4 межрайонных ИФНС присоединят к УФНС по РБ