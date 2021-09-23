Баир Цырендашиев всё свое свободное время и деньги тратит на то, чтобы сохранить память о бойцах из Бурятии
Баир Батодалаевич Цырендашиев участвует в поисковых работах и устанавливает места захоронения войнов из Бурятии, пропавших без вести в годы войны.
В десяти разных деревнях нашей страны на десяти братских могилах Баир Цырендашиев поставил десять мемориальных плит. На плитах нанесены имена 65 земляков, павших на фронте.
Три дня назад он вернулся из Новгородской области и сегодня встретился с депутатами горсовета Улан-Удэ.
Депутаты горсовета узнали о таком великом деле и решили помочь земляку в его благородной миссии, оказав материальную помощь.
- Проговорим с коллегами, депутатами, мы решили помочь. Не каждый может позволить съездить и найти своего деда, прадеда в братских могилах. Вы делаете большую и благородную работу, помогая нашим землякам узнать, где захоронены их родственники. Мы рады вам помочь и надеемся, что наш пример будет поддержан, - заявил на встрече председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Баир Цырендашиев всё свое свободное время и деньги тратит на то, чтобы сохранить память о бойцах из Бурятии, погибших далеко от Родины во время войны.
Улан-удэнские депутаты познакомились с жителем Бурятии, занимающимся поиском пропавших на войне солдат
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