Госпиталь ветеранов войн в Чите вновь перепрофилировали в моностационар
В Забайкалье в связи с ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией, который отмечается в ряде субъектов России, медицинским организациям края поставлены задачи по подготовке к четвёртой волне коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения региона Оксана Немакина.
- Эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Отмечается рост заболеваемости, он не критический, но ожидается ухудшение ситуации в начале октября. Коллективный иммунитет не достигнут, и под угрозу попадает здоровье людей, особенно тех, кто ещё не привился. Поэтому медицинские организации готовятся к новой волне, – отметила министр.
Она также сообщила, что при необходимости в регионе планомерно будут открываться стационары для лечения пациентов с заболеванием COVID-19.
Напомним, с 23 сентября краевой госпиталь ветеранов войн в Чите вновь перепрофилировали в моностационар для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Стационар рассчитан на 180 коек, в котором будут работать более 30 врачей и 50 медсестер. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
В Забайкалье готовятся к четвёртой волне COVID-19
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