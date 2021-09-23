Ремонт хирургического и родильного отделений завершается и в Еравне
Комплексная реконструкция участковой больницы, включающая здание поликлиники и терапевтический стационар, подходит к концу в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии. 21 сентября прошла церемония открытия здания поликлиники. Капитальный ремонт проводился на общую сумму 20 млн рублей.
По завершении капремонта на первом этаже появился дополнительный отдельный вход в поликлинику для обеспечения организации процессов в рамках «Бережливого производства», организации отделения профилактики. На втором этаже создан гинекологический блок для обеспечения разделения потока обратившихся по беременности и для профилактического осмотра.
Также будут перепрофилированы помещения в соответствии с нормами санитарных правил, позволяющие обеспечить оказание доступной медицинской помощи для населения посёлка Каменск и прилегающих к нему сельских поселений.
В Еравне также завершается капитальный ремонт хирургического и родильного отделений. Денежные средства в размере 24 млн 409 тыс. рублей были выделены на капитальный ремонт фасада, внутреннее и внешнее утепление здания, капитальный ремонт и установку вентиляционной системы операционного блока хирургического отделения.
Завершение ремонта ожидается в конце сентября. Подрядчик укладывается в заданный срок.
Напомним, что в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Бурятии в 2021 году завершён капитальный ремонт Гусиноозёрской ЦРБ, офис врача общей практики Заиграевской ЦРБ, поликлиники посёлка Каменск Кабанской ЦРБ. В остальных медицинских учреждениях капитальный ремонт завершится к концу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В Кабанском районе Бурятии после ремонта открылась поликлиника
Общество, Фото:
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