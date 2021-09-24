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В Агинском округе проведут фестиваль детского ёхора

В Агинском округе проведут фестиваль детского ёхора
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки принимаются до 10 октября

С 11 по 15 октября в Агинском Бурятском округе состоится фестиваль-конкурс детского ёхора в рамках фестиваля бурятского языка. Мероприятие проводится в дистанционном режиме.

К участию приглашаются творческие коллективы средних общеобразовательных учреждений, детских школ искусств, домов детского творчества Агинского округа, представляющие народное искусство и фольклор, а также коллективы, исполняющие народный круговой танец.

Каждый творческий коллектив представляет два номера по номинациям: «аутентичный ёхор» (в «живом» исполнении в сопровождении народных инструментов или а капелла) и «стилизованный ёхор» (современная интерпретация с использованием новых вариантов исполнения). Количество участников коллектива – не менее 10 человек.

Приём заявок пройдёт до 10 октября по электронной почте: agacnt@mail.ru. Выездные просмотры конкурсных работ по муниципальным районам состоятся с 11 по 14 октября. Итоги будут подводиться 15 октября в двух номинациях по трём возрастным группам: средняя (5-7 классы), старшая (8-11 классы), смешанная (5-11 классы).

С положением можно ознакомиться на сайте центра развития бурятской культуры Забайкальского края, сообщает его пресс-служба.

Возрастное ограничение 6+
Агинский Бурятский округ конкурс фестиваль ёхор ехор дети школа

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