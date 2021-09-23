В планах проведение межрегионального слёта волонтёрских организаций
В июне этого года физико-математическая школа №56 города Улан-Удэ стала победителем конкурса грантовых проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На конкурс был представлен проект «Серпантин-56. Тропы России».
В середине сентября на строительство тропы по проекту «Серпантин-56. Тропы России» вышли 25 волонтёров – это учителя и учащиеся физико-математической школы №56. Ребята высоко подняли планку, сделав 300 метров тропы за два дня.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, реализация проекта также подразумевает:
- I межрегиональный слёт волонтёрских организаций;
- обучающие семинары по технологии строительства и обустройства пешеходных троп, создание инфраструктуры;
- конкурс молодёжных волонтёрских проектов по строительству и обустройству пешеходных троп в местах проживания участников слёта;
- план волонтёрских десантов по строительству пешеходных троп на весенне-летний сезон 2022 года и прочее.
В Улан-Удэ школьники начали строить тропу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В планах проведение межрегионального слёта волонтёрских организаций
В регионе проведут масштабный фестиваль «Сияние России» и отметят годовщину основания области
Работы завершат в конце ноября этого года
В этот день пройдут торжественные митинги и уроки мужества
Улан-удэнские депутаты познакомились с жителем Бурятии, занимающимся поиском пропавших на войне солдат
Баир Цырендашиев всё свое свободное время и деньги тратит на то, чтобы сохранить память о бойцах из Бурятии
При разработке пособия учитывались местные диалектные особенности
Школьникам и детсадовцам покажут мир современных технологий
Ремонт хирургического и родильного отделений завершается и в Еравне
Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла городской отдел здравоохранения
Заявки принимаются до 18 октября
Для это власти Забайкалья закупят боксёрский ринг, отвечающий требованиям соревнований
Их размер стал больше в два раза
4 межрайонных ИФНС присоединят к УФНС по РБ
В финале микста выступит уроженец села Зугалай Галсан Базаржапов
На «Кубке Сибири» они выиграли две бронзовые награды