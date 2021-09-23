В Улан-Удэ школьники начали строить тропу

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В планах проведение межрегионального слёта волонтёрских организаций



В июне этого года физико-математическая школа №56 города Улан-Удэ стала победителем конкурса грантовых проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На конкурс был представлен проект «Серпантин-56. Тропы России».



В середине сентября на строительство тропы по проекту «Серпантин-56. Тропы России» вышли 25 волонтёров – это учителя и учащиеся физико-математической школы №56. Ребята высоко подняли планку, сделав 300 метров тропы за два дня.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, реализация проекта также подразумевает:

- I межрегиональный слёт волонтёрских организаций;

- обучающие семинары по технологии строительства и обустройства пешеходных троп, создание инфраструктуры;

- конкурс молодёжных волонтёрских проектов по строительству и обустройству пешеходных троп в местах проживания участников слёта;

- план волонтёрских десантов по строительству пешеходных троп на весенне-летний сезон 2022 года и прочее.

