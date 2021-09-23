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В Улан-Удэ школьники начали строить тропу

В Улан-Удэ школьники начали строить тропу
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В планах проведение межрегионального слёта волонтёрских организаций

В июне этого года физико-математическая школа №56 города Улан-Удэ стала победителем конкурса грантовых проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На конкурс был представлен проект «Серпантин-56. Тропы России».

В середине сентября на строительство тропы по проекту «Серпантин-56. Тропы России» вышли 25 волонтёров – это учителя и учащиеся физико-математической школы №56. Ребята высоко подняли планку, сделав 300 метров тропы за два дня.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, реализация проекта также подразумевает:
- I межрегиональный слёт волонтёрских организаций;
- обучающие семинары по технологии строительства и обустройства пешеходных троп, создание инфраструктуры;
- конкурс молодёжных волонтёрских проектов по строительству и обустройству пешеходных троп в местах проживания участников слёта;
- план волонтёрских десантов по строительству пешеходных троп на весенне-летний сезон 2022 года и прочее.
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