В Иркутске установили мемориальную доску заслуженному врачу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла городской отдел здравоохранения



В Иркутске открыли мемориальную доску Ольге Васюхиной. Памятную плиту установили на здании по улице Киевской, где заслуженный врач России с 1963 по 1980 годы работала заведующей городским отделом здравоохранения. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители городской администрации, почётные граждане Иркутска, семья, друзья и коллеги.



- Это историческое событие. Сегодня мы открываем мемориальную доску человеку, который посвятил всю свою жизнь борьбе за здоровье горожан. Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла отдел здравоохранения Иркутска. И не случайно мемориальная доска установлена на здании, где и сегодня находится департамент здравоохранения, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Виталий Барышников.



Ольга Васюхина работала в здравоохранении Иркутска с 1949 года. За время её работы была улучшена материально-техническая база лечебных учреждений, построен терапевтический корпус городской клинической больницы №3, открыта больница №10, студенческая поликлиника. Она являлась депутатом Иркутского городского Совета народных депутатов восьми созывов. До последних дней жизни была активным членом Совета ветеранов медицинских работников областного центра.



В 2008 году решением городской Думы Ольге Васюхиной присвоено звание «Почётный гражданин Иркутска» за большой личный вклад в развитие здравоохранения, высокий профессионализм и эффективную общественную деятельность. Также доктор удостоена званий «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения», награждена орденом «Знак Почёта». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

