 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

В Иркутске установили мемориальную доску заслуженному врачу

В Иркутске установили мемориальную доску заслуженному врачу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла городской отдел здравоохранения

В Иркутске открыли мемориальную доску Ольге Васюхиной. Памятную плиту установили на здании по улице Киевской, где заслуженный врач России с 1963 по 1980 годы работала заведующей городским отделом здравоохранения. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители городской администрации, почётные граждане Иркутска, семья, друзья и коллеги.

- Это историческое событие. Сегодня мы открываем мемориальную доску человеку, который посвятил всю свою жизнь борьбе за здоровье горожан. Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла отдел здравоохранения Иркутска. И не случайно мемориальная доска установлена на здании, где и сегодня находится департамент здравоохранения, – отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Виталий Барышников.

Ольга Васюхина работала в здравоохранении Иркутска с 1949 года. За время её работы была улучшена материально-техническая база лечебных учреждений, построен терапевтический корпус городской клинической больницы №3, открыта больница №10, студенческая поликлиника. Она являлась депутатом Иркутского городского Совета народных депутатов восьми созывов. До последних дней жизни была активным членом Совета ветеранов медицинских работников областного центра.

В 2008 году решением городской Думы Ольге Васюхиной присвоено звание «Почётный гражданин Иркутска» за большой личный вклад в развитие здравоохранения, высокий профессионализм и эффективную общественную деятельность. Также доктор удостоена званий «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения», награждена орденом «Знак Почёта». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск мемориальная доска здравоохранение врачи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу
Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу
Общество, 23.09.2021
Для это власти Забайкалья закупят боксёрский ринг, отвечающий требованиям соревнований
В Бурятии налоговые органы будут работать в новом формате
В Бурятии налоговые органы будут работать в новом формате
Общество, 23.09.2021
4 межрайонных ИФНС присоединят к УФНС по РБ
Лучник из Агинского округа поборется за «золото» чемпионата мира
Лучник из Агинского округа поборется за «золото» чемпионата мира
Общество, 23.09.2021
В финале микста выступит уроженец села Зугалай Галсан Базаржапов
Самбисты Иркутской области стали призёрами всероссийских соревнований
Самбисты Иркутской области стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 23.09.2021
На «Кубке Сибири» они выиграли две бронзовые награды
В Монголию прибыл второй воинский эшелон из Бурятии
В Монголию прибыл второй воинский эшелон из Бурятии
Общество, 23.09.2021
Военнослужащие примут участие в антитеррористическом учении «Селенга-2021»
В Забайкалье готовятся к четвёртой волне COVID-19
В Забайкалье готовятся к четвёртой волне COVID-19
Общество, 23.09.2021
Госпиталь ветеранов войн в Чите вновь перепрофилировали в моностационар
В Бурятии начался этнофорум старообрядцев
В Бурятии начался этнофорум старообрядцев
Общество, 23.09.2021
Из разных регионов России в республику приехали делегаты III встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума»
Совет молодых учёных Бурятии возглавил историк
Совет молодых учёных Бурятии возглавил историк
Общество, 23.09.2021
В Бурятии единогласно избрали нового председателя совета молодых учёных
В Бурятии заявили об археологической сенсации
В Бурятии заявили об археологической сенсации
Общество, 23.09.2021
Озвученный возраст найденной стоянки древнего человека поражает
В центре Улан-Удэ высадили 300 акаций и 200 клёнов
В центре Улан-Удэ высадили 300 акаций и 200 клёнов
Общество, 23.09.2021
Горожан просят не вытаптывать саженцы
Возле самой большой школы Улан-Удэ появится светофор
Возле самой большой школы Улан-Удэ появится светофор
Общество, 23.09.2021
Светофоры на остановках «ВАИ» и «АЗС» совместят в один комплекс
Улан-удэнские мусорные полигоны почти заполнены, а новых нет
Улан-удэнские мусорные полигоны почти заполнены, а новых нет
Общество, 23.09.2021
Около закрытых полигонов строить новые нельзя решением Росавиации
Мэр Улан-Удэ наградил лауреатов премии «Молодые таланты»
Мэр Улан-Удэ наградил лауреатов премии «Молодые таланты»
Общество, 23.09.2021
Впервые в истории премии её лауреатами стали супруги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^