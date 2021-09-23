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Мэр Улан-Удэ наградил лауреатов премии «Молодые таланты»

Мэр Улан-Удэ наградил лауреатов премии «Молодые таланты»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Впервые в истории премии её лауреатами стали супруги

Сегодня, 23 сентября, Глава администрации столицы Бурятии Игорь Шутенков вручил награды лауреатам премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты». Победителями ежегодного конкурса среди молодёжи стали молодые специалисты, волонтёры, студенты и школьники, проявившие себя в различных сферах деятельности и внёсшие вклад в развитие города. В этом году церемония прошла в юбилейный, 20-й раз.

- В год 355-летия Улан-Удэ мы чествуем нашу талантливую молодёжь, тех людей, кто со своей энергией, жизненной позицией, своим хоть ещё и небольшим, но уже жизненным опытом может принимать решения, иногда нестандартные, но такие, которые приводят к результатам. Сегодняшняя молодёжь – креативная, интересная, яркая и незажатая. Идеи нашей молодёжи стоит поддерживать, – отметил Игорь Шутенков.

В этом году на конкурс поступило 45 заявок. В результате комиссия определила 15 победителей в трёх номинациях: за высокие достижения в области молодёжной политики, в социально значимой и общественной деятельности и в профессиональной деятельности.

Впервые в истории премии её лауреатами стали молодые люди, связавшие свою судьбу узами брака. Это семья Жалсана и Виктории Дондоковых. Жалсан успешно совмещает трудовую деятельность и общественную работу: волонтёр добровольческого центра РБ, член молодёжной палаты при городском Совете депутатов города Улан-Удэ, заместитель председателя молодёжной избирательной комиссии Бурятии. Его супруга Виктория является руководителем штаба педагогических отрядов республики, успешно организует работу по временной занятости молодёжи в летний период.

- Мы участвуем во многих мероприятиях города, республики и страны. Сами проводим ряд мероприятий по разным направлениям, и для нас эта премия является поддержкой, мотивацией для создания своих проектов, - отметила в ответном слове Виктория Дондокова.

Каждому победителю мэр Улан-Удэ вручил диплом и премии в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике города.

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