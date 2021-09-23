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В Монголию прибыл второй воинский эшелон из Бурятии

В Монголию прибыл второй воинский эшелон из Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военнослужащие примут участие в антитеррористическом учении «Селенга-2021»

Второй железнодорожный воинский эшелон с вооружением и военной техникой и военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного Бурятии, встретили на железнодорожной станции «Мааньт» под Улан-Батором. Военные прибыли для участия в ежегодном совместном российско-монгольском учении «Селенга-2021».

- Военнослужащие выполнили один из сложнейших элементов боевой подготовки, норматив по разгрузке военной техники с железнодорожной платформы. После чего помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими, буддийский священнослужитель Баир-лама провёл с военнослужащими молебен, после которого подразделения совершили марш на полигон «Дойтын Ам» протяжённостью около 60 км, где пройдут тренировки и активная фаза учения, - сообщает пресс-служба ВВО.

По прибытию в полевой лагерь экипажи боевых машин организовали обслуживание вооружения и военной техники на территории полевого парка.

Также совместно с сухопутной группировкой войск из состава мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, в Монголию в составе российского воинского контингента прибыли экипажи армейской авиации авиачасти Восточного военного округа из Забайкальского края.

- В учении задействовано около восьми ударных вертолётов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8 АМТШ. На практическом этапе учения лётчики осуществят поддержку силам объединённой сухопутной группировки войск в ходе антитеррористической операции. При этом экипажи будут выполнять практические задачи как одиночно, так и в составе пар и вертолётных звеньев. Планируется применение значительного количества авиационных боеприпасов, в частности неуправляемых авиационных ракет, - уточняет пресс-служба ВВО.

Как сообщалось ранее, в международном учении от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, миномётная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнемётный взвод, подразделение ствольной артиллерии. Всего будет задействовано до полутора тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и военной техники с российской и монгольской стороны. Всего от Восточного военного округа и ВС Монголии в учении принимает участие около 1,4 тысяч военнослужащих.

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