В Монголию прибыл второй воинский эшелон из Бурятии

Военнослужащие примут участие в антитеррористическом учении «Селенга-2021»
Второй железнодорожный воинский эшелон с вооружением и военной техникой и военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного Бурятии, встретили на железнодорожной станции «Мааньт» под Улан-Батором. Военные прибыли для участия в ежегодном совместном российско-монгольском учении «Селенга-2021».
- Военнослужащие выполнили один из сложнейших элементов боевой подготовки, норматив по разгрузке военной техники с железнодорожной платформы. После чего помощник командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими, буддийский священнослужитель Баир-лама провёл с военнослужащими молебен, после которого подразделения совершили марш на полигон «Дойтын Ам» протяжённостью около 60 км, где пройдут тренировки и активная фаза учения, - сообщает пресс-служба ВВО.
По прибытию в полевой лагерь экипажи боевых машин организовали обслуживание вооружения и военной техники на территории полевого парка.
Также совместно с сухопутной группировкой войск из состава мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, в Монголию в составе российского воинского контингента прибыли экипажи армейской авиации авиачасти Восточного военного округа из Забайкальского края.
- В учении задействовано около восьми ударных вертолётов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8 АМТШ. На практическом этапе учения лётчики осуществят поддержку силам объединённой сухопутной группировки войск в ходе антитеррористической операции. При этом экипажи будут выполнять практические задачи как одиночно, так и в составе пар и вертолётных звеньев. Планируется применение значительного количества авиационных боеприпасов, в частности неуправляемых авиационных ракет, - уточняет пресс-служба ВВО.
Как сообщалось ранее, в международном учении от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, миномётная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнемётный взвод, подразделение ствольной артиллерии. Всего будет задействовано до полутора тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и военной техники с российской и монгольской стороны. Всего от Восточного военного округа и ВС Монголии в учении принимает участие около 1,4 тысяч военнослужащих.
В Монголию прибыл второй воинский эшелон из Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На «Кубке Сибири» они выиграли две бронзовые награды
Военнослужащие примут участие в антитеррористическом учении «Селенга-2021»
Госпиталь ветеранов войн в Чите вновь перепрофилировали в моностационар
Из разных регионов России в республику приехали делегаты III встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума»
Озвученный возраст найденной стоянки древнего человека поражает
Горожан просят не вытаптывать саженцы
Светофоры на остановках «ВАИ» и «АЗС» совместят в один комплекс
Около закрытых полигонов строить новые нельзя решением Росавиации
Впервые в истории премии её лауреатами стали супруги
Когда началась война, ему пришлось оставить учёбу в школе и работать в колхозе
Улан-удэнец во второй раз будет бороться за главный приз шоу «Открытый микрофон»
Пользователи делятся фотографиями заснеженных домов и дороги
Местные жители опасались за безопасность детей на стадионе
По колонии провели экскурсию
Фотоловушка сняла любопытный эпизод из жизни волка и медведя