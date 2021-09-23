В Бурятии ветеран тыла отпраздновал 90-летний юбилей

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Когда началась война, ему пришлось оставить учёбу в школе и работать в колхозе



22 сентября 90-летний юбилей отпраздновал ветеран тыла и ветеран правоохранительных органов Виталий Андреевич Кашин.



Как сообщили в отделе социальной защиты населения по Бичурскому району, Виталий Андреевич родился в селе Подлопатки Мухоршибирского района.



- В 1941 году, когда началась война, мне едва исполнилось 10 лет. Естественно пришлось оставить школу, где я успел закончить только три класса. Несмотря на юный возраст, меня приняли на работу в колхоз. Сначала трудился пастухом, потом направили на конюшню. Приходилось делать всё - косить, пахать, жать. Возил на коне почту. А когда чутка подрос, меня отправили на лесозаготовки. Деревья валили вручную. Здесь я отработал шесть лет, и вплоть до 21 года пришлось трудиться на лесоповале, - вспоминает прошлое Виталий Андреевич.



В 1947 году он получил первую медаль - «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Потом в послевоенные годы началась служба в армии во внутренних войсках. Конвоировал заключенных. После службы решил стать милиционером.



- Начинал в Улан-Удэ патрульным. В 1956 году начал трудиться в Бичурском отделе милиции, где прослужил до ухода на заслуженный отдых, - сообщают в минсоцзащиты Бурятии.



Виталий Андреевич награждён знаком «Отличник милиции», медалью «За безупречную службу», орденом Красной Звезды – «За высокие показатели в службе, активную работу по охране общественного порядка».



В юбилейный день рождения вместе с поздравлениями Виталию Андреевичу вручили сертификат на единовременную денежную выплату.



В минсоцзащиты Бурятии напомнили, в республике чествование ветеранов войны, ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021».



