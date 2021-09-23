Заявки принимаются до 18 октября
В Бурятии объявлен конкурс «Хүхюу Буряад». В этом году мероприятие состоит из двух частей: конкурс юмористических видеороликов на бурятском языке «Энеэлдэе!» и конкурс юмористических произведений на бурятском языке «Хүхюу зугаа».
В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей без возрастных ограничений, владеющие бурятским языком. Тексты могут быть на любом диалекте бурятского языка, допускается частичное использование других языков, если это оправдано художественным и творческим замыслом участника.
В конкурс юмористических видеороликов «Энеэлдэе!» участвовать можно в следующих номинациях:
- «Энеэлдэе!» - юмористические ролики на свободную тему;
- «Зар тунхагай эзэн» - реклама традиционных бурятских игр, блюд, костюмов, продвижение бурятского языка, радио, телевидения, газеты, продукции местных товаропроизводителей;
- «Хүхюу дубляж» - лучшее юмористическое озвучивание на бурятском языке (фрагменты из популярных фильмов, песен и других).
Конкурс авторов юмористических произведений «Хүхюу зугаа» не имеет тематических ограничений. Представленные произведения должны быть созданы не ранее 2020 года и не должны быть ранее опубликованными в печати или участвовать в других конкурсах.
Заявки принимаются на e-mail: kddrсnt@mail.ru с пометкой «ЭНЕЭЛДЭЕ» до 18 октября.
Авторам лучшего видеоролика и самой смешной истории вручат денежные призы в размере 10 тысяч рублей. Жюри выберет три произведения, по которым будут сняты юмористические видеоролики с участием профессиональных актёров, режиссёров и сценаристов.
Награждение победителей состоится на праздничном концерте, посвящённом Дню бурятского языка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии стартовал юмористический конкурс «Хүхюу Буряад»
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