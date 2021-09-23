В финале микста выступит уроженец села Зугалай Галсан Базаржапов
Чемпионат мира по стрельбе из лука проходит с 21 по 26 сентября в городе Янктон американского штата Южная Дакота. В финал среди смешанных пар пробились российские спортсмены Галсан Базаржапов из Забайкальского края и двукратный серебряный призёр Олимпиады в Токио Елена Осипова из Ростовской области.
- В квалификации российская пара показала шестой результат и в 1/8 финала встречались с командой Словении, где в упорной борьбе в перестрелке одержали волевую победу. В 1/4 финала со счётом 5-1 победили французов. В полуфинале одержали уверенную победу над сборной командой Турции, в составе которой стрелял олимпийский чемпион Токио Метео Газоз: счёт встречи 6-2 в нашу пользу. Финал состоится 24 сентября, – рассказал главный тренер спортивной сборной команды Забайкальского края по стрельбе из лука, заслуженный тренер Российской Федерации Балта Цынгуев.
На международных соревнованиях в США участвуют более 400 спортсменов из 50 стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Лучник из Агинского округа поборется за «золото» чемпионата мира
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