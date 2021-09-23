В этот день пройдут торжественные митинги и уроки мужества
24 сентября в Чите состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В 11:00 у стелы воинам-интернационалистам в парке дома офицеров пройдёт торжественный митинг. Перед его началом в 10:45 состоится панихида по погибшим.
В 15:00 у памятника «Забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга» в посёлке Текстильщиков состоится торжественный митинг. В 16:00 в военно-историческом музее дома офицеров пройдёт урок мужества, посвящённый Герою России, матросу Тихоокеанского флота Алдару Цыденжапову.
Напомним, день памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга, установлен в регионе законом Забайкальского края в 2016 году. Дата 24 сентября выбрана не случайно. В этот день в 1984 году в Афганистане, прикрывая товарищей, погиб читинец младший сержант Сергей Токмаков, а ровно через 26 лет, 24 сентября 2010 года совершил свой подвиг уроженец посёлка Агинское матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов.
- В этот день чествуют не только погибших, но и всех тех, кто защищал и продолжает защищать интересы России за её пределами или в ходе контртеррористических операций – воинов-патриотов, на которых держится единство и суверенность нашей страны, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите почтут память погибших воинов-забайкальцев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В планах проведение межрегионального слёта волонтёрских организаций
В регионе проведут масштабный фестиваль «Сияние России» и отметят годовщину основания области
Работы завершат в конце ноября этого года
В этот день пройдут торжественные митинги и уроки мужества
Улан-удэнские депутаты познакомились с жителем Бурятии, занимающимся поиском пропавших на войне солдат
Баир Цырендашиев всё свое свободное время и деньги тратит на то, чтобы сохранить память о бойцах из Бурятии
При разработке пособия учитывались местные диалектные особенности
Школьникам и детсадовцам покажут мир современных технологий
Ремонт хирургического и родильного отделений завершается и в Еравне
Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла городской отдел здравоохранения
Заявки принимаются до 18 октября
Для это власти Забайкалья закупят боксёрский ринг, отвечающий требованиям соревнований
Их размер стал больше в два раза
4 межрайонных ИФНС присоединят к УФНС по РБ
В финале микста выступит уроженец села Зугалай Галсан Базаржапов
На «Кубке Сибири» они выиграли две бронзовые награды