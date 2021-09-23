В Чите почтут память погибших воинов-забайкальцев

В этот день пройдут торжественные митинги и уроки мужества



24 сентября в Чите состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В 11:00 у стелы воинам-интернационалистам в парке дома офицеров пройдёт торжественный митинг. Перед его началом в 10:45 состоится панихида по погибшим.



В 15:00 у памятника «Забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга» в посёлке Текстильщиков состоится торжественный митинг. В 16:00 в военно-историческом музее дома офицеров пройдёт урок мужества, посвящённый Герою России, матросу Тихоокеанского флота Алдару Цыденжапову.



Напомним, день памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга, установлен в регионе законом Забайкальского края в 2016 году. Дата 24 сентября выбрана не случайно. В этот день в 1984 году в Афганистане, прикрывая товарищей, погиб читинец младший сержант Сергей Токмаков, а ровно через 26 лет, 24 сентября 2010 года совершил свой подвиг уроженец посёлка Агинское матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов.



- В этот день чествуют не только погибших, но и всех тех, кто защищал и продолжает защищать интересы России за её пределами или в ходе контртеррористических операций – воинов-патриотов, на которых держится единство и суверенность нашей страны, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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