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На Селенгинском ЦКК в Бурятии тушили «крупный пожар»

На Селенгинском ЦКК в Бурятии тушили «крупный пожар»
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Общая площадь «возгорания» составила 480 квадратных метров

Учения по тушению условного пожара прошли на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в Кабанском районе Бурятии.

Из Улан-Удэ в зону условного пожара в составе колонны был выдвинут опорный пункт по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы. Выехали пять единиц пожарно-спасательной техники и штабной автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Перед прибывшими сотрудниками МЧС стояла задача в короткие сроки локализовать возгорание. Пожару был присвоен третий номер сложности.



На месте была установлена пожарная насосная станция на пожарный водоём, проложены рукавные линии к месту тушения. Всего было создано три боевых участка.

- Сложность тушения подобных объектов заключается в большой пожарной нагрузке, особенностях технологического процесса, быстром распространении огня по древесине и древесной пыли, - пояснил руководитель учения – заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Бурятии Сергей Степанов.

Согласно тактическому замыслу учения, в результате попадания молнии в открытый склад хранения древесины, произошло возгорание с последующим распространением огня по раскатному столу в деревоподготовительный цех. Общая площадь возгорания составила 480 квадратных метров.

Благодаря наращиванию сил и средств пожар удалось локализовать за 45 минут.


- Учения позволили организовать взаимодействие между другими видами пожарной охраны на территории республики, познакомиться с характеристикой объекта, отработать совместные действия по тушению пожара с представителями деревоперерабатывающего предприятия, - отметил Сергей Степанов.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 45 человек, 10 единиц техники.

пожар учения Селенгинский ЦКК

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