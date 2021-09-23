В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры

В регионе проведут масштабный фестиваль «Сияние России» и отметят годовщину основания области



В Иркутской области состоится масштабное событие – Дни русской духовности и культуры «Сияние России». По традиции, которая была заложена в 1994 году, этот фестиваль проводится к празднованию годовщины образования региона. Он продлится неделю – с 26 сентября по 3 октября. В его рамках пройдёт 190 мероприятий. Это фестивали, концерты, спектакли, выставки, литературные вечера и творческие встречи. 50 из них представят областные учреждения культуры, 140 - муниципальные образования региона.



Торжественное открытие «Сияния России» (0+) состоится 26 сентября в иркутском соборе Богоявления. Там пройдёт праздничный молебен «Во славу Земли Иркутской».



Затем в ангарском Дворце культуры «Энергетик» состоится гала-концерт областного фестиваля-конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» (6+). Его организует Иркутский областной дом народного творчества. В этом году участие в фестивале-конкурсе принимают не только хоры, но и солисты, вокально-инструментальные ансамбли и казачьи коллективы. На сцене выступят 20 лучших исполнителей и коллективов региона из 15 муниципальных образований. Во время концерта состоится торжественное вручение почётного знака «Народный мастер Иркутской области». В этом году его удостоены пять человек из Иркутска, Усть-Илимска, Нижнеудинского, Куйтунского и Боханского районов.



27 сентября Иркутская область отметит 84-ю годовщину основания. В этот день пройдёт праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и кавер-групп региона (0+).



В этот же день Иркутский областной кинофонд проведёт бесплатный спецпоказ (6+) ко Дню образования региона. В программе покажут фильмы, посвящённые великим сибирским стройкам, истории и достопримечательностям Иркутска, становлению Ангарска.



1 октября начнётся всероссийский фестиваль-конкурс духового и инструментального исполнительства «Байкальские духовые ассамблеи» (0+). В нём примут участие более 500 музыкантов со всей России. Победители фестиваля выступят на гала-концерте, который состоится 3 октября в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского. Во время него участники ассамблеи объединятся в сводный оркестр вместе исполнят несколько композиций.



Иркутский дом литераторов приурочил к Дням русской духовности и культуры большую праздничную программу. Во время неё писатели посетят Ангарск, Шелехов, Тулун, посёлки Новонукутск, Анга, Усть-Уда, село Горохово, там пройдут творческие встречи с местными жителями. В Иркутске литераторы выступят перед школьниками и студентами.



В рамках «Сияния России» солисты Иркутской областной филармонии выступят в Саянске. Они представят программу «Русский романс. Возвращение» (6+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

