Забег запланирован на февраль-март 2022 года
Итальянский ультрамарафонец пробежит по Байкалу. В минспорта Бурятии сообщили, что это не первый экстремальный марафон для спортсмена из Италии Паоло Вентурини. В 2019 году он преодолел расстояние в 39 км в Саха (Якутии) из села Томтор до Оймякона при температуре - 52 градуса.
В течение 21 дня на льду Байкала спортсмен планирует преодолеть ежедневно расстояние в 40 км в максимально суровых условиях.
Забег приблизительно запланирован на февраль-март следующего года.
Ультрамарафонец из Италии собирается пробежать по льду Байкала
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