Ультрамарафонец из Италии собирается пробежать по льду Байкала

Забег запланирован на февраль-март 2022 года



Итальянский ультрамарафонец пробежит по Байкалу. В минспорта Бурятии сообщили, что это не первый экстремальный марафон для спортсмена из Италии Паоло Вентурини. В 2019 году он преодолел расстояние в 39 км в Саха (Якутии) из села Томтор до Оймякона при температуре - 52 градуса.



В течение 21 дня на льду Байкала спортсмен планирует преодолеть ежедневно расстояние в 40 км в максимально суровых условиях.



Забег приблизительно запланирован на февраль-март следующего года.

