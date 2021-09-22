Иркутянка обратилась к медицинским работникам: «Вы - лучшая медицинская команда»
Жительница Иркутска поблагодарила бурятских медиков – бригаду экстренного реагирования № 4 посёлка Танхой Кабанского района Бурятии. В эту бригаду вошли фельдшер, медсестра и водитель. Благодарность появилась в аккаунте Территориального центра медицины катастроф республики.
- Со мной произошла беда со здоровьем, случился гипертонический криз (неотложное состояние, возникающее из-за резкого повышения артериального давления – прим. ред.). Дочь из Иркутска вызвала реанимацию, муж доставил меня на трассу, а эти замечательные люди ждали меня, оказали помощь, спасли меня. Это было ночью 17 сентября 2021 года. А на следующий день они позвонили поинтересовались о моём самочувствии. Я хочу сказать им огромное спасибо, я горда тем, что в наше нелёгкое время на нашей земле есть такие замечательные специалисты, - сообщила женщина.
«Вы - лучшая медицинская команда. Всех вам благ и успехов», - заключила иркутянка.
Бурятские медики спасли иркутянку с гипертоническим кризом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Населённый пункт в Кабанском районе Бурятии получил статус «Самой красивой деревни России»
Забег запланирован на февраль-март 2022 года
Иркутянка обратилась к медицинским работникам: «Вы - лучшая медицинская команда»
Сергей Левицкий посвятил трогательный пост своему ребёнку
Авиамаршрут должен быть интересен туристам
Непогоду принесёт выход южного циклона
Дети и сотрудники авиалесоохраны убрались в живописном месте
Главный санврач Бурятии обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости
Воду из частных скважин пить не рекомендуется
В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек
Во время уборки собрали почти 30 мешков мусора
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Жалоб пока не было
Это маршруты под номерами 7 и 8
Военные из Бурятии прибыли в Монголию на учение «Селенга-2021»