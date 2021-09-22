Бурятские медики спасли иркутянку с гипертоническим кризом

Иркутянка обратилась к медицинским работникам: «Вы - лучшая медицинская команда»



Жительница Иркутска поблагодарила бурятских медиков – бригаду экстренного реагирования № 4 посёлка Танхой Кабанского района Бурятии. В эту бригаду вошли фельдшер, медсестра и водитель. Благодарность появилась в аккаунте Территориального центра медицины катастроф республики.



- Со мной произошла беда со здоровьем, случился гипертонический криз (неотложное состояние, возникающее из-за резкого повышения артериального давления – прим. ред.). Дочь из Иркутска вызвала реанимацию, муж доставил меня на трассу, а эти замечательные люди ждали меня, оказали помощь, спасли меня. Это было ночью 17 сентября 2021 года. А на следующий день они позвонили поинтересовались о моём самочувствии. Я хочу сказать им огромное спасибо, я горда тем, что в наше нелёгкое время на нашей земле есть такие замечательные специалисты, - сообщила женщина.



«Вы - лучшая медицинская команда. Всех вам благ и успехов», - заключила иркутянка.

