Из-за ремонтных работ проезд будет осуществляться только по одной полосе
На железнодорожном переезде в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии (5678 км ВСЖД) в ночь с 22 на 23 сентября 2021 года будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 22:00 до 10:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии ограничат движение на переезде в Онохое
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