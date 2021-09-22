В Бурятии ограничат движение на переезде в Онохое

Из-за ремонтных работ проезд будет осуществляться только по одной полосе



На железнодорожном переезде в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии (5678 км ВСЖД) в ночь с 22 на 23 сентября 2021 года будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 22:00 до 10:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

