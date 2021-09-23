В настоящее время идёт приём и регистрация документов от соискателей
В Забайкальском крае присудят государственную премию региона. На неё могут претендовать граждане, проживающие на территории Забайкалья, получившие широкую общественную известность и признательность, за высокий профессионализм, выдающиеся достижения в трудовой и общественной деятельности. Гражданам, которым присуждена госпремия, вручаются диплом лауреата и денежное вознаграждение.
В 2021 году премия будет присуждаться в следующих номинациях:
- за добровольческую (волонтёрскую) деятельность (1 премия);
- за внедрение новых форм работы по предоставлению социальных гарантий и социального обслуживания населения (1 премия);
- за оказание высокотехнологической медицинской помощи населению Забайкальского края (1 премия);
- за верность профессии и личный вклад в развитие медицины Забайкалья (1 премия);
- за лучший проект в области альтернативной энергетики (1 премия);
- за вклад в развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (1 премия);
- за научно-исследовательскую деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Забайкальского края (1 премия);
- за значительный вклад в развитие цифровой трансформации социальной сферы Забайкальского края (1 премия);
- за внедрение современных методик в области пожарной безопасности (1 премия);
- за большой вклад в сохранение биологического разнообразия в Забайкальском крае (1 премия).
На соискание государственной премии Забайкальского края граждан могут представить общественные советы, коллективы организаций независимо от организационно-правовой формы. Приём и регистрация документов от соискателей осуществляется до 17:00 2 ноября отделом канцелярии управления по работе с обращениями граждан и документационного обеспечения губернатора Забайкальского края по адресу: г. Чита, ул. Чайковского, 8, 1 этаж, каб. 115. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье вручат государственную премию края
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