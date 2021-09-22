В поисковых системах появятся данные экологического маршрута по городу
В Иркутске разрабатывается новый туристический научно-познавательный маршрут. Экологическая тропа проходит по «деревянной» части города.
Новый маршрут станет частью всероссийского проекта группы ВЭБ.РФ «Прошагай город». За 2 года в нем приняли участие более 460 городов. Свыше 7 тысяч новых объектов было нанесено на онлайн-карты Google и «Яндекс».
– Теперь поисковые системы дополнят данными экологического маршрута по деревянному Иркутску. В него войдут сохранившиеся памятники культурного и архитектурного наследия. У жителей и гостей города будет возможность увидеть основные орнаменты оформления наличников, побывать во дворах и узнать, как жил областной центр в XVIII веке, – рассказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.
В отличие от других городов в Иркутске экомаршрут объединил два движения: «Прошагай город» и «Фасадник». Участники экотропы смогут присоединиться к городской акции, в рамках которой проводится восстановление зданий, имеющих культурную ценность.
– Экотуризм в Сибири начинает интенсивно развиваться. Мы хотим расширить понимание этого термина. Поэтому в дальнейшем планируем создать ещё один туристический маршрут – эколого-реставрационный. Каждый сможет быть причастен к этому. Например, отреставрировать фасад деревянного здания или посадить дерево, – подчеркнула советник мэра города Иркутск Инга Корочкина.
Подробную презентацию и запуск нового маршрута планируется провести 27 сентября – в День туризма, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Деревянный Иркутск войдёт в проект «Прошагай город»
Общество, Фото:
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