Деревянный Иркутск войдёт в проект «Прошагай город»

В поисковых системах появятся данные экологического маршрута по городу



В Иркутске разрабатывается новый туристический научно-познавательный маршрут. Экологическая тропа проходит по «деревянной» части города.



Новый маршрут станет частью всероссийского проекта группы ВЭБ.РФ «Прошагай город». За 2 года в нем приняли участие более 460 городов. Свыше 7 тысяч новых объектов было нанесено на онлайн-карты Google и «Яндекс».



– Теперь поисковые системы дополнят данными экологического маршрута по деревянному Иркутску. В него войдут сохранившиеся памятники культурного и архитектурного наследия. У жителей и гостей города будет возможность увидеть основные орнаменты оформления наличников, побывать во дворах и узнать, как жил областной центр в XVIII веке, – рассказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.



В отличие от других городов в Иркутске экомаршрут объединил два движения: «Прошагай город» и «Фасадник». Участники экотропы смогут присоединиться к городской акции, в рамках которой проводится восстановление зданий, имеющих культурную ценность.



– Экотуризм в Сибири начинает интенсивно развиваться. Мы хотим расширить понимание этого термина. Поэтому в дальнейшем планируем создать ещё один туристический маршрут – эколого-реставрационный. Каждый сможет быть причастен к этому. Например, отреставрировать фасад деревянного здания или посадить дерево, – подчеркнула советник мэра города Иркутск Инга Корочкина.



Подробную презентацию и запуск нового маршрута планируется провести 27 сентября – в День туризма, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

