Дети и сотрудники авиалесоохраны убрались в живописном месте
В Северо-Байкальском районе Бурятии специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов вместе ребятами из школьного лесничества «Кедр» убрались в лесу вблизи посёлка Ангоя. Также не остались равнодушными учащиеся Ангоянской школы.
- Тут очень красивое и живописное место, очень жаль, что местные жители оставляют тут мусор. Когда мы решили очистить территорию от отходов, то ребята сразу откликнулись и пришли к нам на помощь. Видно, что для ребят экология – не просто слово, они очень ответственно относятся к природе, -поделился сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
Совместными усилиями они собрали более 300 кг мусора: пластиковые бутылки, пакеты, бумагу и многое другое.
- Мы каждый год выходим на уборку вместе с сотрудниками лесной охраны. Нам очень нравится принимать участие в различных акциях, слушать интересные рассказы специалистов. Мы даже думаем пойти учиться и быть уже настоящими лесниками. В этом году нам подарили форму и мы очень рады, - с улыбкой рассказал юный лесник.
После школьники и лесники устроили пикник. После горячего чая с бутербродами и сладостями ребята убрали за собой мусор, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии лесной спецназ и дети собрали 300 кг мусора
Общество, Фото:
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