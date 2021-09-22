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В Бурятии лесной спецназ и дети собрали 300 кг мусора

В Бурятии лесной спецназ и дети собрали 300 кг мусора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дети и сотрудники авиалесоохраны убрались в живописном месте

В Северо-Байкальском районе Бурятии специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов вместе ребятами из школьного лесничества «Кедр» убрались в лесу вблизи посёлка Ангоя. Также не остались равнодушными учащиеся Ангоянской школы.

- Тут очень красивое и живописное место, очень жаль, что местные жители оставляют тут мусор. Когда мы решили очистить территорию от отходов, то ребята сразу откликнулись и пришли к нам на помощь. Видно, что для ребят экология – не просто слово, они очень ответственно относятся к природе, -поделился сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Совместными усилиями они собрали более 300 кг мусора: пластиковые бутылки, пакеты, бумагу и многое другое.

- Мы каждый год выходим на уборку вместе с сотрудниками лесной охраны. Нам очень нравится принимать участие в различных акциях, слушать интересные рассказы специалистов. Мы даже думаем пойти учиться и быть уже настоящими лесниками. В этом году нам подарили форму и мы очень рады, - с улыбкой рассказал юный лесник.

После школьники и лесники устроили пикник. После горячего чая с бутербродами и сладостями ребята убрали за собой мусор, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

мусор уборка

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