Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Правительство РФ предусмотрело средства на индексацию материнского капитала в бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, передаёт ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что за счет средств социальных фондов люди продолжат получать пенсии и другие компенсации. Он упомянул пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребёнка.
- Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде, что гораздо удобнее и проще, не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас, - пояснил премьер.
Мишустин подчеркнул, что так родители смогут больше времени уделить малышу, а не тратить свои силы на сбор справок и ожидание в очередях.
Он также рассказал, что за счёт Фонда социального страхования продолжится обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, так как это вопрос качества жизни.
С 2022 года выплаты и пособия будут начислять автоматически
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