В детсадах и школах Бурятии проверяют температурный режим

Жалоб пока не было



В Бурятии проводится мониторинг за соблюдением температурного режима в детских организациях.



- 1 по 20 сентября несоответствие температурного режима гигиеническим нормативам в образовательных организациях республики не выявлено. Жалобы и обращения граждан не зарегистрированы, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Соблюдение оптимального температурного режима является обязательным требованием санитарного законодательства. Тёплые батареи – одна из эффективных мер неспецифической профилактики простудных заболеваний.



Мониторинг продолжается.



Требования санитарных норм и правил к температурному режиму в помещениях объектов социальной инфраструктуры:



- 21 – 23°С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

- 19 – 20°С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

- 18 – 24°C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

- не ниже 20°C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

