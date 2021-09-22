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В детсадах и школах Бурятии проверяют температурный режим

В детсадах и школах Бурятии проверяют температурный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жалоб пока не было

В Бурятии проводится мониторинг за соблюдением температурного режима в детских организациях.

- 1 по 20 сентября несоответствие температурного режима гигиеническим нормативам в образовательных организациях республики не выявлено. Жалобы и обращения граждан не зарегистрированы, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Соблюдение оптимального температурного режима является обязательным требованием санитарного законодательства. Тёплые батареи – одна из эффективных мер неспецифической профилактики простудных заболеваний.

Мониторинг продолжается.

Требования санитарных норм и правил к температурному режиму в помещениях объектов социальной инфраструктуры:

- 21 – 23°С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;
- 19 – 20°С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;
- 18 – 24°C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;
- не ниже 20°C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
отопительный сезон Роспотребнадзор

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