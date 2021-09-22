 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

Районы Бурятии покажут в виде коллажа

Районы Бурятии покажут в виде коллажа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ откроется выставка «Коллаж как метод исследования»

В столице Бурятии откроется персональная выставка художницы Раджаны Доржиевой «Коллаж как метод исследования». Выставка будет проходить с 26 сентября по 17 октября в музее истории города Улан-Удэ.

Проект «Коллаж как метод исследования» в рамках школы арт-проектов «Генезис» посвящён изучению истории и культуры бурятского народа через исследование местных локаций. Каждый коллаж отражает характерную особенность и уникальность определённого района.

- Любой уголок нашей республики своеобразен, имеет свои легенды и сказания, свой определённый уклад быта от локации и природных условий. Техника коллажа позволяет творить многогранно, помогает взглянуть на вещи неординарным способом, погружая зрителя в ассоциативный и визуальный процесс мышления, - сообщает пресс-служба музея истории города.

Возрастное ограничение 0+
выставка Улан-Удэ коллаж Бурятия музей музей истории города

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Районы Бурятии покажут в виде коллажа
Районы Бурятии покажут в виде коллажа
Общество, 22.09.2021
В Улан-Удэ откроется выставка «Коллаж как метод исследования»
Чита примет спартакиаду народов Забайкалья
Чита примет спартакиаду народов Забайкалья
Общество, 22.09.2021
В соревнованиях примут участие национальные диаспоры региона
В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир
В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир
Общество, 22.09.2021
Проект был реализован в рамках грантовой поддержки
В школах Улан-Удэ состоялся День безопасности дорожного движения
В школах Улан-Удэ состоялся День безопасности дорожного движения
Общество, 22.09.2021
Детям рассказали о важности соблюдения ПДД
В Чите зарегистрирован тысячный брак
В Чите зарегистрирован тысячный брак
Общество, 22.09.2021
Молодожёны познакомились друг с другом на свадьбе
В вузе Бурятии открылся фонд редких и ценных книг
В вузе Бурятии открылся фонд редких и ценных книг
Общество, 22.09.2021
Старейшим изданием стала книга немецкого профессора, выпущенная в 1853 году
В Забайкалье поддержат проекты бурятского художника
В Забайкалье поддержат проекты бурятского художника
Общество, 22.09.2021
В Агинском хотят открыть парк скульптур и мастерскую бурятских национальных ремёсел
Улан-удэнский ипподром освободили от уплаты земельного налога
Улан-удэнский ипподром освободили от уплаты земельного налога
Общество, 22.09.2021
Сумма выпадающих доходов за год составит более 1,7 миллионов рублей
В Иркутске появилась скульптура балалаечника
В Иркутске появилась скульптура балалаечника
Общество, 22.09.2021
Двухметровая бронзовая композиция установлена на одной из самых музыкальных улиц города
В Бурятии будут по-новому проверять деятельность такси
В Бурятии будут по-новому проверять деятельность такси
Общество, 22.09.2021
Акцент сместят на проведение профилактических мероприятий
Скончался почётный гражданин Читы и экс-управляющий «Читаэнерго»
Скончался почётный гражданин Читы и экс-управляющий «Читаэнерго»
Общество, 22.09.2021
Заслуженному энергетику Аркадию Остроумову было 92 года
Деревянный Иркутск войдёт в проект «Прошагай город»
Деревянный Иркутск войдёт в проект «Прошагай город»
Общество, 22.09.2021
В поисковых системах появятся данные экологического маршрута по городу
В Улан-Удэ ведущие хирурги провели мастер-класс
В Улан-Удэ ведущие хирурги провели мастер-класс
Общество, 22.09.2021
Местным врачам продемонстрировали три показательные операции
В Забайкалье утвердили правила для пострадавших от паводка
В Забайкалье утвердили правила для пострадавших от паводка
Общество, 22.09.2021
Они получат помощь на обеспечение жильём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^