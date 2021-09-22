Районы Бурятии покажут в виде коллажа

В Улан-Удэ откроется выставка «Коллаж как метод исследования»



В столице Бурятии откроется персональная выставка художницы Раджаны Доржиевой «Коллаж как метод исследования». Выставка будет проходить с 26 сентября по 17 октября в музее истории города Улан-Удэ.



Проект «Коллаж как метод исследования» в рамках школы арт-проектов «Генезис» посвящён изучению истории и культуры бурятского народа через исследование местных локаций. Каждый коллаж отражает характерную особенность и уникальность определённого района.



- Любой уголок нашей республики своеобразен, имеет свои легенды и сказания, свой определённый уклад быта от локации и природных условий. Техника коллажа позволяет творить многогранно, помогает взглянуть на вещи неординарным способом, погружая зрителя в ассоциативный и визуальный процесс мышления, - сообщает пресс-служба музея истории города.



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