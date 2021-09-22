Детям рассказали о важности соблюдения ПДД
В образовательных учреждениях Улан-Удэ ежегодно проводится месячник безопасности. 21 сентября – единый день безопасности дорожного движения. В этот день инспекторы ГИБДД и ПДН провели профилактические беседы со школьниками начальных классов школ №44 и №37.
- Детям напомнили о важности соблюдения ПДД, о правильности перехода проезжей части и необходимости ношения светоотражающих элементов, – сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
По информации ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, в рамках всероссийской недели безопасности, 21 сентября «Лаборатория безопасности» посетила ребят специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат V вида в Улан-Удэ. Ученикам начальных классов педагоги рассказали и показали, как правильно вести себя на дороге, что значит быть грамотным участником дорожного движения и как важно носить световозвращающие элементы. Особое внимание обратили на правила перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах и какими могут быть дорожные ловушки.
На мобильной площадке ребята продемонстрировали навыки управления велосипедом и рассказали, что важно знать каждому участнику дорожного движения. В завершении ребята пообещали, что всегда будут соблюдать правила дорожного движения.
В школах Улан-Удэ состоялся День безопасности дорожного движения
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