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В вузе Бурятии открылся фонд редких и ценных книг

В вузе Бурятии открылся фонд редких и ценных книг
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
Старейшим изданием стала книга немецкого профессора, выпущенная в 1853 году

Сегодня, 22 сентября, в Бурятской сельхозакадемии открылся фонд редких и ценных книг. 3896 раритетных изданий ждут встречи с читателями. Хронология книг охватывает период с 1853 года по 1945 год. Ядром фонда стали труды известных учёных агрономов, ветеринаров, зоотехников, инженеров, экономистов, таких как Николай Вавилов, Климент Тимирязев, Константин Скрябин, Михаил Томмэ и другие.

- Главная особенность фонда – это доступность. Книги будут выдаваться прямо на руки читателям для изучения в библиотеке. Несмотря на свои годы, книги по-прежнему представляют интерес для широкого круга читателей. Многие издания носят в себе память прошлых хозяев, именитых учёных и исследователей: подписи, заметки, печати. Журналы передают атмосферу ушедших 19 и 20 веков: ручное оформление страниц, исторические фотографии и примечательные тексты, – сообщает пресс-служба БГСХА.

В секторе представлены энциклопедии, монографии, атласы, научные труды и справочники, которые изданы не только на русском, но и на немецком, английском, французском языках. Среди них старейшее издание немецкого профессора Оскара Гертвига «Лечение хронических накожных болезней у домашних животных» от 1853 года.
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