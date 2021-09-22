Краснокнижных зверьков, вероятно, становится всё меньше
Сотрудники Прибайкальского национального парка рассказали об одном из самых загадочных зверьков. Это прибайкальский черношапочный сурок, который занесён в Красную книгу России.
- Увидеть его в дикой природе – большая удача. И так везёт далеко не всем: даже сотрудникам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которые знают где его искать, приходится по несколько дней проводить в походах, пешком преодолевать сотни километров. А порой даже... петь! Чтобы выманить любопытных зверьков и сфотографировать их, - рассказали сотрудники учреждения.
В этом году сотрудники научного отдела обследовали несколько участков Байкальского хребта, провели подготовительные работы для учёта численности черношапочного сурка в ранее обнаруженных местах его обитания. Цель этих исследований - выяснить, что же происходит с видом? Почему встречи с этим зверьками становятся всё реже?
- Возможно, на численность вида влияет изменение погоды и климата: там, где были каменистые россыпи и луга, теперь – плотные заросли кедрового стланика. Местами, где раньше отмечались поселения сурков, произошли пожары. Нельзя полностью исключить фактор беспокойства со стороны людей. И даже браконьерство... – сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
На Байкале учёные поют для черношапочных сурков
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