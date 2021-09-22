В Забайкалье утвердили правила для пострадавших от паводка

Они получат помощь на обеспечение жильём



Правительство Забайкальского края приняло постановление, по которому пострадавшие от паводков 2021 года жители региона будут получать социальную поддержку на приобретение, строительство или капитальный ремонт жилья.



- С первой волны паводка мы получали много обращений от жителей подтопленных районов о том, когда и как будет оказана помощь на обеспечение жильём. Разработанный специалистами регионального Минстроя порядок как раз определяет последовательность действий гражданина: в нем прописано, какие документы нужно предоставить в администрацию, сколько времени их будут проверять, по каким причинам могут отказать во включении в список на соцподдержку и другие вопросы, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Дмитрий Ватагин.



Отметим, что для удобства граждан к постановлению прилагаются формы заявлений на включение в списки на приобретение или строительство нового жилья, а также проведение капитального ремонта. Сами заявления от жителей в администрациях районов и городских поселений начнут принимать в максимально короткие сроки.



- Ознакомиться с постановлением правительства Забайкальского края №362 от 14.09.2021 года и скачать формы заявлений можно на сайте министерства строительства региона, - сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, сейчас в списках непригодных для проживания после паводков значатся 976 домов, подлежащими капитальному ремонту – 1 017 домов. С 20 сентября запущена горячая линия министерства строительства, где специалисты отвечают на вопросы по порядку и срокам предоставления социальной поддержки жителей. Звонки принимаются в рабочее время по номеру 8 (3022) 35-97-81.

