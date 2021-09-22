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В Бурятии сотрудники УФСИН подарили книги осуждённым

В Бурятии сотрудники УФСИН подарили книги осуждённым
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное время

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, где содержатся осуждённые с туберкулёзом, провели акцию по сбору книг.

По итогам акции собрано около 60 книг. Они переданы в учреждение для пополнения библиотечного фонда.

- Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное от работы и учёбы время, а также в рамках литературного кружка, - сообщили в УФСИН по Бурятии. 
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