Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное время
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, где содержатся осуждённые с туберкулёзом, провели акцию по сбору книг.
По итогам акции собрано около 60 книг. Они переданы в учреждение для пополнения библиотечного фонда.
- Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное от работы и учёбы время, а также в рамках литературного кружка, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Бурятии сотрудники УФСИН подарили книги осуждённым
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