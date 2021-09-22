В Бурятии сотрудники УФСИН подарили книги осуждённым

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное время



Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, где содержатся осуждённые с туберкулёзом, провели акцию по сбору книг.



По итогам акции собрано около 60 книг. Они переданы в учреждение для пополнения библиотечного фонда.



- Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное от работы и учёбы время, а также в рамках литературного кружка, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

