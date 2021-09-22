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В Бурятии сегодня будет прохладно

В Бурятии сегодня будет прохладно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На севере ожидаются сильные дожди

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике сохранится неустойчивая погода. Местами дожди, в горах с мокрым снегом, по северным районам местами сильные дожди.

Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +11,+16, при осадках +5,+10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +12,+14.
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