В Бурятии сегодня будет прохладно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На севере ожидаются сильные дожди



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике сохранится неустойчивая погода. Местами дожди, в горах с мокрым снегом, по северным районам местами сильные дожди.



Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +11,+16, при осадках +5,+10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +12,+14.

