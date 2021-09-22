На севере ожидаются сильные дожди
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике сохранится неустойчивая погода. Местами дожди, в горах с мокрым снегом, по северным районам местами сильные дожди.
Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +11,+16, при осадках +5,+10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +12,+14.
В Бурятии сегодня будет прохладно
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Общество, 22.09.2021
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