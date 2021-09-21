В Бурятии лесники и дети очистили берег реки Буй

Уборка прошла в Бичурском районе
В Бичурском районе Бурятии сотрудники Буйского лесхоза вместе с ребятами из школьного лесничества «Юный лесовод» убрались на берегу реки Буй в местности Подгорелка.
- Каждый год мы с ребятами выходим на берег реки и собираем бытовой мусор. Чаще всего попадаются пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и банк, - рассказала специалист Буйского лесхоза Любовь Сумцова.
Совместными усилиями они собрали более 300 кг мусора, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Мы с ребятами проводим беседы с местными жителями, рассказываем, как мусор вредит природе. Хотелось бы отметить, что с каждым годом мусора становится всё меньше, а значит, отдыхающие становятся сознательнее, - поделилась руководитель школьного лесничества «Юный лесовод» Надежда Бурцева.
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