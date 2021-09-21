В конкурсе может принять участие любой желающий
В честь 90-летия авиационной охраны лесов специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» проводят конкурс по созданию символа охраны лесов России.
Участие в конкурсе может принять любой желающий. Заявку необходимо подать в срок до 1 ноября 2021 года.
Заявки и конкурсные работы на бумаге высылаются по адресу – 141207, Московская область, город Пушкино, улица Горького, д. 20.
Работы в виде компьютерной графики необходимо выслать на электронную почту info@aviales.ru.
С положением конкурса можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства.
Жителей Бурятии призывают нарисовать символ охраны лесов
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