Жителей Бурятии призывают нарисовать символ охраны лесов

В конкурсе может принять участие любой желающий



В честь 90-летия авиационной охраны лесов специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» проводят конкурс по созданию символа охраны лесов России.



Участие в конкурсе может принять любой желающий. Заявку необходимо подать в срок до 1 ноября 2021 года.



Заявки и конкурсные работы на бумаге высылаются по адресу – 141207, Московская область, город Пушкино, улица Горького, д. 20.



Работы в виде компьютерной графики необходимо выслать на электронную почту info@aviales.ru.



С положением конкурса можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства.



