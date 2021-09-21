В Аге состоится турнир по футболу памяти воина-интернационалиста

В соревнованиях примут участие школьники округа
24 сентября на центральном стадионе административного центра Агинского Бурятского округа состоится X открытый турнир по футболу среди школьников на призы памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Никона Комогорцева.
Впервые в этом году в день турнира любители футбола могут присутствовать на мастер-классе по основам игры от ветеранов футбольного клуба «Чита» (до 2005 года «Локомотив») и товарищеской встрече футбольных команд ветеранов Читы и Агинского. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка Агинское.
Программа турнира
9:00 – Начало игр
11:30 – Открытие турнира
12:00 – Мастер-класс от ветеранов футбольного клуба «Чита» (до 2005 г. «Локомотив»)
12:30 – Товарищеская встреча команд ветеранов города Чита и посёлка Агинское
13:00 – Продолжение игр
19:00 – Парад закрытия
Турнирная сетка
1 тур
1 игра: Агинский район – посёлок Агинское
2 игра: Могойтуйский район – Дульдургинский район
2 тур
3 игра: Агинский район – Дульдургинский район
4 игра: Могойтуйский район – посёлок Агинское
3 тур
5 игра: Агинский район – Могойтуйский район
6 игра: Дульдургинский район – посёлок Агинское.
Справка
24 сентября отмечается день памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В Забайкалье проживает около девяти тысяч участников боевых действий, более трёхсот человек погибли при выполнении служебных и боевых заданий.
Никон Комогорцев родился 19 сентября 1965 года в селе Сахюрта Агинского района в многодетной семье Николая и Валентины Комогорцевых. Отец Никона Николай Иванович работал художником-оформителем, его руками расписаны многие фойе и актовые залы сельских домов культуры Агинского округа. Валентина Ивановна – мать-героиня. Никон был пятым из десятерых детей Комогорцевых. В 1973 году семья переехала в посёлок Агинское. Никон учился в Агинской средней школе №2, активно занимался спортом, хорошо играл в футбол и хоккей, увлекался лыжами. В 1984 году был призван в ряды Советской Армии в Белорусский военный округ, в город Марьина Горка. Здесь он вместе с другими добровольцами записался в отряд спецназа, который отправлялся в Афганистан. 20 апреля 1985 года отряд спецназа получил боевой приказ прочесать кишлак Сангам, находившийся в Мараварском ущелье. В том неравном бою погибли все бойцы 1-й роты. Ефрейтор Никон Комогорцев был награждён орденом Красной Звезды посмертно.
В Агинском Бурятском округе окружной союз воинов-интернационалистов совместно с комсомолом и органами власти проводил турнир по футболу среди школьников на призы памяти Никона Комогорцева до 1997 года. Спустя 14 лет в 2011 году турнир был возобновлён, став открытым.
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В Аге состоится турнир по футболу памяти воина-интернационалиста
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