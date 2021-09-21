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В Улан-Удэ полным ходом идут осенние посадки

В Улан-Удэ полным ходом идут осенние посадки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Всего на улицах Улан-Удэ должны высадить семь тысяч саженцев

Сегодня, 21 сентября, несмотря на дождливую погоду, в Улан-Удэ сотрудники МБУ «Городское лесничество» высаживают саженцы. В настоящее время посажено 1900 саженцев клёна, сирени, калины и других растений по улицам Ключевская, Трубачеева, Боевая, Дальневосточная, Тобольская, Краснофлотская и т. д., сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего на улицах Улан-Удэ должны высадить семь тысяч саженцев деревьев и кустарников. С учётом весенних посадок до конца года должно появиться 26 тысяч саженцев.

В Октябрьском районе будет высажено 2335 саженцев, в Советском районе – 2365 саженцев, в Железнодорожном – 2300. Городские улицы украсят саженцы яблони, сирени, калины, клёна, березы, вяза, груши, смородины, акации.

- Все саженцы районированные и адаптированы к климату Улан-Удэ. Выполняют не только эстетическую функция, но и очищают воздух. К примеру, один клен вырабатывает два килограмм 100 грамм кислорода в год, - заявили в администрации города.

К 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет свыше 5 кв. м на одного улан-удэнца.

озеленение

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