Также в столице Забайкалья пройдёт первенство края
Лично-командный чемпионат и первенство Забайкальского края по полиатлону состоятся в Чите. Они пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Высокогорье» и в плавательном бассейне «Северный» с 24 по 25 сентября.
- Полиатлон – это комплексное спортивное многоборье, в которое входят: стрельба, силовая гимнастика, лыжные гонки, бег, метание, плавание, игры. В первый день соревнований будут проходить соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и плавание, а во второй день пройдут состязания по следующим дисциплинам: бег-спринт, бег на выносливость и метание снаряда, – рассказал главный судья соревнований Владимир Фатьянов.
Начало соревнований в 9:00 часов 24 сентября и в 10:00 часов 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите проведут чемпионат по полиатлону
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