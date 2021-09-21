Этот день в республике объявлен выходным
В Туве праздник животноводов «Наадым – 2021» проведут 24 сентября. Постановление об этом было принято правительством республики 15 сентября. Также в документе сказано, что мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Ранее, в августе, праздничные события были перенесены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Как сообщает пресс-служба правительства Тувы, поскольку день проведения «Наадым – 2021» выпадает на рабочий день – пятницу, этот день будет считаться выходным праздничным днём.
Программа мероприятий, приуроченных к празднику животноводов «Наадым-2021»:
В 10:00 на стадионе «Хуреш» пройдёт торжественная церемония награждения чемпионов «Наадыма». Количество зрителей ограничено.
В 11:00 – начало республиканских конных скачек в местечке Божалыг Эрзинского района.
В 12:00 на стадионе «Хуреш» состоится чемпионат по стрельбе из традиционного тувинского лука «Баг-Адары». Количество зрителей ограничено.
В 13:00 начинается прямая трансляция чемпионата Тувы по национальной борьбе «Хуреш» среди 128 борцов, который будет проходить в УСК «Субедей» в закрытой форме.
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В Туве праздник животноводов пройдёт 24 сентября
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