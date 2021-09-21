Татауровская переправа в Бурятии возобновила работу

Остановочные пункты Рейсы №1 №2 №3 №4 №5 №6 Правый берег 7:30 9:30 11:30 Технический перерыв 14:00 16:00 18:00 Левый берег 8:30 10:30 12:30 15:00 17:00 19:00

В Бурятии возобновила работу Татауровская паромная переправа через реку Селенга на автодороге Татаурово – Острог в Прибайкальском районе. Напомним, работа переправы была приостановлена 31 августа из-за высокого уровня воды в Селенге.Паромная переправа будет работать по следующему расписанию:- По вопросам работы переправы обращаться по телефону 8 (3012) 55-20-55 (круглосуточно), - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.