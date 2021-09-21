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Татауровская переправа в Бурятии возобновила работу

Татауровская переправа в Бурятии возобновила работу
Общество,  Фото:pixabay.com
Работа переправы была приостановлена из-за высокого уровня воды

В Бурятии возобновила работу Татауровская паромная переправа через реку Селенга на автодороге Татаурово – Острог в Прибайкальском районе. Напомним, работа переправы была приостановлена 31 августа из-за высокого уровня воды в Селенге.

Паромная переправа будет работать по следующему расписанию:

Остановочные пункты

Рейсы

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Правый берег

7:30

9:30

11:30

Технический перерыв

14:00

16:00

18:00

Левый берег

8:30

10:30

12:30

15:00

17:00

19:00

- По вопросам работы переправы обращаться по телефону 8 (3012) 55-20-55 (круглосуточно), - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Паромные переправы переправа Прибайкальский район Бурятия Селенга уровень воды транспорт

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