Татауровская переправа в Бурятии возобновила работу

В Бурятии возобновила работу Татауровская паромная переправа через реку Селенга на автодороге Татаурово – Острог в Прибайкальском районе. Напомним, работа переправы была приостановлена 31 августа из-за высокого уровня воды в Селенге.
Паромная переправа будет работать по следующему расписанию:
|
Остановочные пункты
|
Рейсы
|
№1
|
№2
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№3
|
№4
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№5
|
№6
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Правый берег
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7:30
|
9:30
|
11:30
|
Технический перерыв
|
14:00
|
16:00
|
18:00
|
Левый берег
|
8:30
|
10:30
|
12:30
|
15:00
|
17:00
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19:00
- По вопросам работы переправы обращаться по телефону 8 (3012) 55-20-55 (круглосуточно), - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.