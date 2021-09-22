В Иркутске организуют «Неформальные каникулы»

Горожан пригласят на мастер-классы, лекции и занятия



С 25 по 31 октября 2021 года в период осенних школьных каникул в Иркутске пройдут «Неформальные каникулы». В каждом административном округе города будут организованы учебные занятия, мастер-классы, мастерские, публичные лекции для школьников, студентов и их родителей, бабушек и дедушек.



В программе «Неформальных каникул» планируется проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, занятий по хореографии и актёрскому мастерству, квестов и квизов, различных консультаций для школьников, студентов и их родителей. Основная цель «Неформальных каникул» – организация совместного досуга школьников, их родителей, бабушек и дедушек во время каникул.



Постоянными партнёрами «Неформальных каникул» являются творческие коллективы, вузы, научно-исследовательские институты и центры, экологические, краеведческие организации, муниципальные библиотеки, музеи, театры, дома творчества, детские центры, союзы пенсионеров, муниципальные образовательные учреждения и многие другие.



- «Неформальные каникулы» — часть общегородского проекта «Иркутск – обучающийся город», который направлен на привлечение иркутян к новым формам образования. «Неформальные каникулы» проводятся с 2013 года и стали уже традиционными. За это время прошло около 800 занятий, которые посетили свыше 9000 человек, – сообщает пресс-служба МКУ «Город».



Возрастное ограничение 6+

