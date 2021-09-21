Жителей Бурятии, прибывших из-за границы, оштрафовали

Прибывшие из-за рубежа должны выполнить требование по ковиду



С 13 по 17 сентября специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии возбудили пять административных дел в отношении граждан, прибывших из Египта, Украины и Киргизии. Они не предоставили необходимую информацию после своего приезда.



Суды назначили им административные штрафы на общую сумму 67,5 тысяч рублей.



- Всего с начала текущего года из-за рубежа прибыл 9781 гражданин РФ. В отношении прибывших составлено 132 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Судами назначены административные штрафы на общую сумму 953,5 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.



Граждане РФ, прибывшие на территорию России, должны в обязательном порядке в течение трёх дней с момента въезда в страну пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 лабораторное обследование не требуется.



В течение четырёх календарных дней со дня прибытия житель обязан разместить сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации на портале госуслуг.



За невыполнение требований нарушителям грозят штрафы - от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.



