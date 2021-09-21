В Забайкалье состоится чемпионат по спортивному туризму

Также будет проведено первенство региона



Чемпионат и первенство Забайкальского края по спортивному туризму на водных и пешеходных дистанциях пройдут в районе посёлка Береговой Читинского района с 25 по 26 сентября. Участие примут спортсмены из Читы и Приаргунска.



- Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях включают в себя преодоление определённого расстояния с выполнением заданий на технических этапах. Это навесная переправа, подъём по склону, траверс склона, спуск по склону, бревно, параллельные перила. А по спортивному туризму на водных дистанциях, которые включают в себя гонку на катамаранах и ралли выполнением технических элементов, - рассказал президент федерации спортивного туризма, альпинизма и скалолазания Забайкальского края Максим Иванов.



Начало соревнований назначено в 11:00 25 сентября. Закрытие и награждение победителей и призёров состоится 26 сентября в 18.00 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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