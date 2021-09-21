Также будет проведено первенство региона
Чемпионат и первенство Забайкальского края по спортивному туризму на водных и пешеходных дистанциях пройдут в районе посёлка Береговой Читинского района с 25 по 26 сентября. Участие примут спортсмены из Читы и Приаргунска.
- Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях включают в себя преодоление определённого расстояния с выполнением заданий на технических этапах. Это навесная переправа, подъём по склону, траверс склона, спуск по склону, бревно, параллельные перила. А по спортивному туризму на водных дистанциях, которые включают в себя гонку на катамаранах и ралли выполнением технических элементов, - рассказал президент федерации спортивного туризма, альпинизма и скалолазания Забайкальского края Максим Иванов.
Начало соревнований назначено в 11:00 25 сентября. Закрытие и награждение победителей и призёров состоится 26 сентября в 18.00 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье состоится чемпионат по спортивному туризму
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он состоится 25 сентября
Участниками мероприятия стали воспитанники соццентра и члены общества инвалидов
Также в столице Забайкалья пройдёт первенство края
Этот день в республике объявлен выходным
Михаил Шапкин проработал в отрасли 53 года
В столице Забайкалья разыграют кубок губернатора
Юбиляр много лет проработала в нефтехимической промышленности
Выставка посвящена творчеству Данзана и Нимацырен Дондоковых
В соревнованиях примут участие школьники округа
Команда мальчиков выиграла соревнования по спортивному ориентированию
В конкурсе приняли участие 13 номинантов
Она предназначена для пеших, конных и велосипедных экскурсий
В Ангарске поздравили с юбилеем труженицу тыла
Работа переправы была приостановлена из-за высокого уровня воды
Результаты проверки аудиторов в новой школе в Нижних Тальцах оказались неутешительными