Верховный суд запретил разводить кур на садовых участках

До Верховного суда страны дошла и убедилась в своей неправоте жительница Волгограда



Верховный суд России вынес принципиально важное решение: нельзя держать мелкую сельхозживность, в том числе - кур, на землях для садоводства. Об этом сообщает «Российская газета».



До Верховного суда страны дошла и убедилась в своей неправоте жительница Волгограда. Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружила на участке гражданки курятник.



- Де-юре участок женщины предназначен для садоводства. Это значит, что там имеют право шелестеть листвой яблони и падать с шумом наземь яблоки. Но никак не кукарекать петухи и пищать цыплята. Использование земли не по целевому назначению - это административное правонарушение. В итоге дачницу оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такая сумма вышла потому, что штраф в этом случае назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но - не менее десяти тысяч рублей. Так что владелицу курятника наказали по минимуму, - отмечает «Российская газета».



Категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования. «Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли. Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», - пояснила изданию член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.





