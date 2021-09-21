Она предназначена для пеших, конных и велосипедных экскурсий
Экологическая тропа на озере Арахлей в Забайкальском крае, протяжённостью 5,3 километра, открыта для туристов и жителей региона. Она доступна расположена в лесном массиве и доступна также людям с ограниченными возможностями здоровья.
- Это уникальное туристическое место. Тропа находится в районе Пески. Часть маршрута проходит по старой заасфальтированной дороге и вполне подходит для организации инклюзивного туризма. На трассе оборудована поляна Викингов и место с кормушками для белок. Тропа предназначена для пеших, конных и велосипедных экскурсий в рамках экологического и познавательного туризма. Она станет идеальный местом проведения соревнований по спортивному ориентированию, – рассказала начальник отдела туризма министерства экономического развития Забайкалья Татьяна Воронина.
- Основная задача проекта – привлечь внимание к экологическим проблемам, загрязнению леса, показать возможность активного отдыха. Я хочу объяснить жителям Забайкалья, каким красивым может быть наш лес. И как его десятилетиями уничтожали все, кто приезжал на пикник. Во время оборудования тропы было собрано и вывезено несколько грузовиков мусора. В уборке принимали участие команды волонтёров, детские команды, журналисты, – поделился автор и создатель экотропы Сергей Ворожейкин.
В краевом министерстве экономического развития отметили, что Сергей Ворожейкин не сделал тропу одним из объектов бизнеса. После оформления всех документов тропа будет передана в ведомство дирекции Ивано-Арахлейского природного парка. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В Забайкалье открыли первую экотропу на Арахлее
Общество, Фото:
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