В Забайкалье открыли первую экотропу на Арахлее

Она предназначена для пеших, конных и велосипедных экскурсий



Экологическая тропа на озере Арахлей в Забайкальском крае, протяжённостью 5,3 километра, открыта для туристов и жителей региона. Она доступна расположена в лесном массиве и доступна также людям с ограниченными возможностями здоровья.



- Это уникальное туристическое место. Тропа находится в районе Пески. Часть маршрута проходит по старой заасфальтированной дороге и вполне подходит для организации инклюзивного туризма. На трассе оборудована поляна Викингов и место с кормушками для белок. Тропа предназначена для пеших, конных и велосипедных экскурсий в рамках экологического и познавательного туризма. Она станет идеальный местом проведения соревнований по спортивному ориентированию, – рассказала начальник отдела туризма министерства экономического развития Забайкалья Татьяна Воронина.



- Основная задача проекта – привлечь внимание к экологическим проблемам, загрязнению леса, показать возможность активного отдыха. Я хочу объяснить жителям Забайкалья, каким красивым может быть наш лес. И как его десятилетиями уничтожали все, кто приезжал на пикник. Во время оборудования тропы было собрано и вывезено несколько грузовиков мусора. В уборке принимали участие команды волонтёров, детские команды, журналисты, – поделился автор и создатель экотропы Сергей Ворожейкин.



В краевом министерстве экономического развития отметили, что Сергей Ворожейкин не сделал тропу одним из объектов бизнеса. После оформления всех документов тропа будет передана в ведомство дирекции Ивано-Арахлейского природного парка. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

