В Бурятии ветеран лесного хозяйства отметил 92-летие

Михаил Шапкин проработал в отрасли 53 года



20 сентября в Бурятии 92-й день рождения отметил ветеран лесного хозяйства Михаил Аркадьевич Шапкин. В лесном хозяйстве Михаил Аркадьевич 53 года, из них ровно 50 лет служил лесному хозяйству республики: с 1954 по 2004 годы.



Он прошёл службу от лесничего Байкало-Кударинского лесничества Кабанского лесхоза до заместителя министра лесного хозяйства – главного лесничего Бурятской АССР. Ему присвоены звания «Заслуженный работник лесного хозяйства РБ» и «Почётный работник леса». После окончания семилетки поступил в 1944 году в Лубянский лесной техникум. Окончив его, получил квалификацию лесовода, а в 1969 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт.



- Михаил Аркадьевич принимал участие в разработке программ и нормативно-правовых актов по охране и рациональному использованию природных ресурсов озера Байкал. Внедрил новые, более эффективные методы управления лесами, организовал рациональное использование, охрану, защиту лесного фонда и воспроизводство лесов, ввёл систематический контроль за количественными и качественными изменениями лесного фонда, – сообщает республиканское агентство лесного хозяйства и поздравляет ветерана с юбилеем.

