В столице Забайкалья разыграют кубок губернатора
Традиционные конноспортивные соревнования состоятся 25 сентября в Чите на государственной конюшне имени Хосаена Хакимова. В одной из скачек участники разыграют кубок губернатора Забайкальского края.
- В стартах примут участие сильнейшие скакуны и жокеи из республики Бурятия и нашего края. В скачке на дистанции 2400 метров для лошадей четырёх лет и старше полукровных пород победитель получит главный приз соревнований – кубок губернатора региона. Всего состоится десять скачек, пять заездов и два конкура, – рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарёв.
Также в этот день на Читинской госконюшне будет работать сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень Забайкалья», которая начнёт работу в 10:00. Открытие конноспортивных соревнований состоится на ипподроме в 12:00.
- Обязательным условием для участников мероприятия станет соблюдение мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, – сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
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Скакуны Бурятии примут участие в скачках в Чите
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